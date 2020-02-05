Парфенчиков утвердил перечень поселений в Карелии

Глава республики подписал постановление правительства Карелии, определяющее и разграничивающее населенные пункты, входящие в состав городских поселений и городских округов и в состав сельских агломераций.

Например, в Костомукшскую сельскую агломерацию входят город Костомукша, поселок Заречный, деревни Вокнаволок, Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, Толлорека. В Кондопожскую - Кондопога, поселок Березовка, деревня Сюрьга, разъезд Нигозеро Кондпожского городского поселения; Янишпольское сельское поселение; Петровское сельское поселение; Кяппесельгское сельское поселение; Кончезерское сельское поселение; Новинского сельское поселение; Кедрозерское сельское поселение и Гирвасское сельское поселение. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети объясняет, зачем нужно такое распределение?

«Чтобы жители этих территорий знали, какими программами и льготами они могут воспользоваться»,

- написал губернатор.

По его словам, на сельских территориях предусмотрено предоставление ипотеки по льготной ставке до 3% годовых на 25 лет. Также жители села могут на льготных условиях воспользоваться потребительскими кредитами. Так, до 250 тысяч рублей могут предоставить по ставке до 5% годовых.



Подробная информация о льготных программах для сельских территорий представлена на сайте Минсельхоза республики.