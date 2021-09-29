Алексей Кайдалов заявил, что его оговорили

Экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов заявил, что стал жертвой оговора. Об этом он рассказал сегодня в Петрозаводском городском суде, где началось рассмотрение его уголовного дела, передает журналист портала «Петрозаводск говорит».

«С обвинением я не согласен. Вину в инкриминируемых мне преступлених я не признаю. Данных преступлений я не совершал»,

- сказал Алексей Кайдалов. Он сообщил, что даст показания после показаний свидетелей и рассмотрения доказательств. То же заявила и защита подсудимого.

Отметим, Кайдалову инкриминируют два эпизода получения взяток в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, он вместе с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» брал взятки у подрядчиков, занятых на реконструкции объекта. Фото pixabay.com/sajinka2