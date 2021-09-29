29 сентября 2021, 14:30
Запасы крови для переливания в Петрозаводске почти исчерпаны
Городской станции переливания крови срочно требуются доноры
Городская станция переливания крови в Петрозаводске испытывает дефицит доноров. Об этом сообщил в соцсети мэр Владимир Любарский и призвал неравнодушных сдать кровь.
Она нужна всех групп и резус-факторов, но особенно острая необходимость в крови с отрицательным резусом всех групп и второй положительной группы.
Сам Любарский стать донором не может. Он объяснил, что в армии перенес гепатит.
- Но я надеюсь, что на просьбу о помощи откликнутся те, кому возраст и состояние здоровья позволяют поделиться своей кровью с другими, - написал он. // Фото: AhmadArdity/Pixabay