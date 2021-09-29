29 сентября 2021, 14:30
Общество

Запасы крови для переливания в Петрозаводске почти исчерпаны

Городской станции переливания крови срочно требуются доноры

Городская станция переливания крови в Петрозаводске испытывает дефицит доноров. Об этом сообщил в соцсети мэр Владимир Любарский и призвал неравнодушных сдать кровь.

Она нужна всех групп и резус-факторов, но особенно острая необходимость в крови с отрицательным резусом всех групп и второй положительной группы.

Сам Любарский стать донором не может. Он объяснил, что в армии перенес гепатит.

- Но я надеюсь, что на просьбу о помощи откликнутся те, кому возраст и состояние здоровья позволяют поделиться своей кровью с другими, - написал он. // Фото: AhmadArdity/Pixabay

 

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новости Карелии
новости петрозаводска
городская станция переливания крови
доноры