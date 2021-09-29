Осужденным в колонии Сегежи расскажут о Великой Отечественной войне

В исправительной колонии №7 в Сегеже стартовал познавательный проект. В пресс-службе УФСИН по Карелии сообщили, что он посвящен истории республики во время Великой Отечественной войны.

С инициативой выступили сами осужденные. Они предложили организовать серию лекций, экспозицию исторических книг, просмотр соответствующих телепередач и документальных фильмов.

Заключенные хотят лучше знать историю региона. Для проекта собрали большой объем исторических материалов. Помогали не только сотрудники администрации колонии, но и педагоги школы при ИК.

В ходе проекта осужденным расскажут о боевых действиях на карельском фронте, обороне Петрозаводска, концентрационные\х лагерях, наступательных операциях и многом другом. // Фото: источник