29 сентября 2021, 13:25
Семь гаражей скоро снесут на Перевалке
Администрация Петрозаводска уберет незаконно установленные строения
Некоторые гаражи, которые находятся на Перевалке, скоро снесут. В мэрии Петрозаводска сообщили, что семь строений установили незаконно.
Поэтому их демонтируют уполномоченные службы, о чем городская администрация и предупреждает владельцев. Гаражи стоят около дома № 7 на улице Софьи Ковалевской.
В администрации карельской столицы уточнили, что гаражи демонтируют до 8 октября и освободят от них земельные участки. // Фото: источник