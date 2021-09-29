Семь гаражей скоро снесут на Перевалке

Некоторые гаражи, которые находятся на Перевалке, скоро снесут. В мэрии Петрозаводска сообщили, что семь строений установили незаконно.

Поэтому их демонтируют уполномоченные службы, о чем городская администрация и предупреждает владельцев. Гаражи стоят около дома № 7 на улице Софьи Ковалевской.

В администрации карельской столицы уточнили, что гаражи демонтируют до 8 октября и освободят от них земельные участки. // Фото: источник