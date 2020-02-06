Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан сегодня днем по подозрению в получении взятки, сообщил порталу «Петрозаводск говорит» информированный источник.

Как пишет «Столица на Онего», министра задержали в одном из торговых центров Петрозаводска во время того, как он обедал.

Задержание подозреваемого проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Карельского управления Следственного комитета РФ.

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