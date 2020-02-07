Подозреваемого во взятке Кайдалова госпитализировали в БСМП

Задержанный по подозрению в получении взятки Алексей Кайдалов, уволенный с поста министра транспорта Карелии, почувствовал себя плохо в следственном изоляторе. По сообщению «Столицы на Онего», под охраной экс-министра госпитализировали в БСМП в кардиологию.

Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на Мерецкова. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре был задержан заместитель директора аэропорта. Уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере пока что возбуждено в отношении замдиректора.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Глава Карелии назвал произошедшее «настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики». Также Артур Парфенчиков сообщил, что уволит Кайдалова с должности министра.