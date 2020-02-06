Опубликовано видео задержания подозреваемого в даче взятки Кайдалову

В задержании предполагаемого взяткодателя участвовали мужчины в масках. Днем 6 февраля около торгового центра на Мерецкова в Петрозаводске был задержан подозреваемый в даче взятки главе карельского Минтранса Алексею Кайдалову. Размер предполагаемой взятки пока не озвучивается.

Запись силового задержания опубликовала «Столица на Онего». По сообщению издания, подозреваемый после встречи с министром хотел уехать на такси. Когда он подошел к машине, его окружили люди в масках, положили на снег, завели руки за спину и надели наручники. Из машины вышел водитель и с поднятыми руками отошел в сторону.

Министр транспорта Карелии был задержан сегодня днем. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск» В том же торговом центре был задержан заместитель директора аэропорта. Уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере пока что возбуждено в отношении замдиректора.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Глава Карелии назвал произошедшее «настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики». Также Артур Парфенчиков сообщил, что уволит Кайдалова с должности министра.