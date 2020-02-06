06 февраля 2020, 20:35
Происшествия

«Ока» взяла на буксир лыжника и прокатила его по проспекту Ленина

Женщину-водителя и ее спутника, который прокатился на лыжах по проезжей части в Петрозаводске, оштрафовали

Любитель экстремального спорта был замечен вечером 5 февраля в центре столицы Карелии. Автомобиль «Ока» буксировал за собой лыжника по проспекту Ленина. Зацепер  попал в объектив камер видеонаблюдения, в том числе компании «Ситилинк». Однако спортивный креатив не оценили в ГИБДД, куда позвонил бдительный гражданин и сообщил о дорожном нарушении.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, за рулем автомобиля находилась трезвая 30-летняя женщина. Лыжником оказался 32-летний петрозаводчанин.

Обоих привлекли к административной ответственности. За нарушения правил перевозки женщину-водителя оштрафовали на 500 рублей. Лыжника оштрафовали на 500 рублей за движение по дороге при наличии тротуара.

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транспорт
новости петрозаводска
новости Карелии
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ПДД