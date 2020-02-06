«Ока» взяла на буксир лыжника и прокатила его по проспекту Ленина

Любитель экстремального спорта был замечен вечером 5 февраля в центре столицы Карелии. Автомобиль «Ока» буксировал за собой лыжника по проспекту Ленина. Зацепер попал в объектив камер видеонаблюдения, в том числе компании «Ситилинк». Однако спортивный креатив не оценили в ГИБДД, куда позвонил бдительный гражданин и сообщил о дорожном нарушении.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, за рулем автомобиля находилась трезвая 30-летняя женщина. Лыжником оказался 32-летний петрозаводчанин.

Обоих привлекли к административной ответственности. За нарушения правил перевозки женщину-водителя оштрафовали на 500 рублей. Лыжника оштрафовали на 500 рублей за движение по дороге при наличии тротуара.