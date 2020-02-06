Девочка ушла из дома на Кукковке и бесследно исчезла

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую без вести Зарину Шамсудиновну Исроилову, 2005 года рождения.

По сообщению МВД, 1 февраля в 18:00 часов несовершеннолетняя ушла из дома по улице Балтийская. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч.

Была одета: бежевая куртка, светло-синие джинсы, коричневые ботинки.

Информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: +7-981-405-85-21, +7(8142)73-92-40, или 02 (с мобильного – 102).