Установлена личность погибшего в аварии в Медвежьегорском районе

В Госавтоинспекции Карелии раскрыли данные о личности погибшего в аварии с участием автомобиля «Форд» и служебного автобуса ПАЗ.

В ДТП скончался пассажир автомобиля «Форд», мужчина, 1980 года рождения, житель Медвежьегорского района.

Четверо пострадавших доставлены в лечебное учреждение, им оказывается медицинская помощь.

ДТП случилось днем 6 февраля на 6 км дороги поселка Повенец – 9-й шлюз ББК. Автобусом управлял 56-летний водитель, в салоне находились шесть пассажиров, из них никто не пострадал. Водителей проверили на состояние опьянения. Наличие алкоголя не подтвердилось.

Фото: Госавтоинспекция Карелии