08 февраля 2020, 14:11
Пьяный водитель задержан ДПС на подъезде к Муезерскому
Госавтоинспекция призывает жителей Карелии отказаться от управления автомобилем в случае употребления алкоголя
Сегодня в 9:40 утра на подъезде к поселку Муезерский автоинспекторы Муезерского района отстранили от управления 44-летнего водителя автомобиля «Мерседес Бенц». Мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к сознательности и настаивает на том, что в случае употребления алкоголя необходимо воздержаться от управления транспортом.
Напомним, 6 февраля в Петрозаводске осудили водителя, севшего за руль пьяным повторно. Мужчина получил суровое наказание.