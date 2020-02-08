08 февраля 2020, 14:11
Происшествия

Пьяный водитель задержан ДПС на подъезде к Муезерскому

Госавтоинспекция призывает жителей Карелии отказаться от управления автомобилем в случае употребления алкоголя

Сегодня в 9:40 утра на подъезде к поселку Муезерский автоинспекторы Муезерского района отстранили от управления 44-летнего водителя автомобиля «Мерседес Бенц». Мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к сознательности и настаивает на том, что в случае употребления алкоголя необходимо воздержаться от управления транспортом.

Напомним, 6 февраля в Петрозаводске осудили водителя, севшего за руль пьяным повторно. Мужчина получил суровое наказание.

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Метки: 
Муезерский
ГИБДД
ДПС
пьяный водитель
новости Карелии