Пьяный водитель задержан ДПС на подъезде к Муезерскому

Сегодня в 9:40 утра на подъезде к поселку Муезерский автоинспекторы Муезерского района отстранили от управления 44-летнего водителя автомобиля «Мерседес Бенц». Мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к сознательности и настаивает на том, что в случае употребления алкоголя необходимо воздержаться от управления транспортом.

Напомним, 6 февраля в Петрозаводске осудили водителя, севшего за руль пьяным повторно. Мужчина получил суровое наказание.