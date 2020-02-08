Первый фигурант дела министра Кайдалова взят под арест на два месяца

Сегодня утра судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов избрал меру пресечения первому фигуранту дела о взятках при строительстве аэропорта «Петрозаводск», сообщает корреспондент нашего портала из зала суда.

Заместителя директора по строительству бюджетного учреждения «Аэропорт «Петрозаводск» Игоря Волчека в зал суда ввели в 10:00. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме. Журналистов в зал суда не пустили. Резолютивная часть зачитывалсь в открытом режиме.

Прозвучал стандартный набор аргументов: может скрыться, уничтожить доказательства, продолжит заниматься преступной деятельностью. Санкция за данное преступление – пункт Б части 4 статьи 291 УК РФ (получение в период с 29.11.2019 по 06.02.2020 взятки в размере 800 тысяч, которая является частью взятки в 1,5 млн рублей) – от 8 до 15, особо тяжкая. Есть заявление учредителя и гендиректора питерской фирмы «СК Петроград» Сергея Фурсова о передаче взятки. Есть телефонные переговоры. Преступление групповое.

Суд посчитал обоснованными опасения следствия о том, что обвиняемый может воспрепятствовать следствию и повлиять на свидетелей, и постановил удовлетворить ходатайство следствия. Волчек взят под стражу на срок 2 месяца, до 5 апреля 2020 года.

Напомним, по версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ».

В деле о коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск», также замешаны экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и петербуржец Сергей Фурсов.