08 февраля 2020, 12:33
В Петрозаводске мужчина пошел под суд за пьяную езду
Городской суд приговорил к обязательным работам водителя, повторно севшего за руль нетрезвым
Петрозаводский городской суд 6 февраля вынес приговор горожанину, которого обвиняли в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчина был признан виновным. Судья решил назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в том числе личными, на срок 2 года 10 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, по данной статье может быть назначено и более суровое наказание, вплоть до двух лет лишения свободы.