08 февраля 2020, 12:33
Происшествия

В Петрозаводске мужчина пошел под суд за пьяную езду

Городской суд приговорил к обязательным работам водителя, повторно севшего за руль нетрезвым

Петрозаводский городской суд 6 февраля вынес приговор горожанину, которого обвиняли в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина был признан виновным. Судья решил назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в том числе личными, на срок 2 года 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, по данной статье может быть назначено и более суровое наказание, вплоть до двух лет лишения свободы.

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Петрозаводск
Суд
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