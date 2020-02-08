В Петрозаводске мужчина пошел под суд за пьяную езду

Петрозаводский городской суд 6 февраля вынес приговор горожанину, которого обвиняли в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина был признан виновным. Судья решил назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в том числе личными, на срок 2 года 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, по данной статье может быть назначено и более суровое наказание, вплоть до двух лет лишения свободы.