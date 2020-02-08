Автомобили перекрыли скорой въезд в БСМП Петрозаводска

Жительница Петрозаводска опубликовала в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» фотографию, снятую утром 7 февраля у больницы скорой медицинской помощи в карельской столице. На снимке запечатлено, как два автомобиля перекрыли карете скорой помощи въезд в больницу.

При этом, данный проезд открыт только для служебного транспорта. Как рассказала очевидец происшествия, автомобили сигналили в надежде, что им откроют шлагбаум, и игнорировали машину скорой помощи. Водителю пришлось выйти «на разборки» с нарушителями.

«Свои интересы превыше всего. Что у них в голове у тех водителей? В скорой находился пациент, которого не в дом отдыха такси везло, а с сиреной доставляли в больницу», - возмутилась женщина.