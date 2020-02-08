08 февраля 2020, 09:39
Происшествия

Пожилая женщина получила травмы в троллейбусе в Петрозаводске

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными на дорогах республики

В Петрозаводске произошло травмирование пассажира общественного транспорта. Пострадала пожилая женщина, сообщает ГИБДД Карелии.

По информации Госавтоинспекции, 7 февраля в 15:26 во время движения троллейбуса «Авангард 5298», в салоне произошло падение пассажира. В результате ДТП травмы получила 87-летняя женщина-пассажир, ей оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дороге, выбирая только безопасную скорость, и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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Петрозаводск
проспект Ленина
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новости петрозаводска