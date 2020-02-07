07 февраля 2020, 23:59
Полиция закончила поиски семилетней девочки, пропавшей в Петрозаводске
Криминальной составляющей в исчезновении ребенка стражи порядка не обнаружили
Полиция Петрозаводска нашла семилетнюю девочку, пропавшую ранее в столице Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как рассказали в полиции, ребенка, пропавшего на улице Советской, нашли в другом районе города. По предварительным данным, криминальной составляющей в ее исчезновении нет.
О том, где пропадала девочка все это время, в полиции не рассказали.