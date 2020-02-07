07 февраля 2020, 23:59
Происшествия

Полиция закончила поиски семилетней девочки, пропавшей в Петрозаводске

Криминальной составляющей в исчезновении ребенка стражи порядка не обнаружили

Полиция Петрозаводска нашла семилетнюю девочку, пропавшую ранее в столице Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказали в полиции, ребенка, пропавшего на улице Советской, нашли в другом районе города. По предварительным данным, криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

О том, где пропадала девочка все это время, в полиции не рассказали.

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