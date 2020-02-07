07 февраля 2020, 21:17
Происшествия

Жителя Карелии, забившего любимую поленом, направили в психбольницу

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности за убийство, применив принудительные меры медицинского характера

Пудожский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности и направил его на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщает местный суд. 

Житель поселка Красноборский поленом до смерти забил свою сожительницу. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Как установила экспертиза, в момент  преступления  мужчина «находился в состоянии временного психического расстройства, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководствоваться ими».

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новости Карелии
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Пудожский районный суд
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