07 февраля 2020, 21:17
Жителя Карелии, забившего любимую поленом, направили в психбольницу
Суд освободил мужчину от уголовной ответственности за убийство, применив принудительные меры медицинского характера
Пудожский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности и направил его на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщает местный суд.
Житель поселка Красноборский поленом до смерти забил свою сожительницу. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Как установила экспертиза, в момент преступления мужчина «находился в состоянии временного психического расстройства, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководствоваться ими».