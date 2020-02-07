Жителя Карелии, забившего любимую поленом, направили в психбольницу

Пудожский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности и направил его на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщает местный суд.

Житель поселка Красноборский поленом до смерти забил свою сожительницу. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Как установила экспертиза, в момент преступления мужчина «находился в состоянии временного психического расстройства, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководствоваться ими».