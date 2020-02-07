Семилетняя девочка в оранжевом пуховике пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Маргариту Иващенко. Девочка, 2012 года рождения, ушла из дома по улице Советская около 18:00. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 120-130 сантиметров, худощавого телосложения.

Была одета: оранжевый пуховик, синие брюки, зеленая шапка с двумя помпонами.

Информацию о пропавшем ребенке просят сообщать по телефонам: 8911-415-25-87, 8911-435-80-09, 8921-520-61-61.