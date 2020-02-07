Водителя грузовика оштрафовали за вывалившиеся на дорогу камни

Инцидент произошел в деревне Педасельга в Прионежском районе. На перекрестке дорог, ведущих в Педасельгу и Ладву, из грузовика упали камни.

«Вот так у нас возят камни (Педасельга, перекресток). Хорошо никого не убило»,

- написала читательница портале «Петрозаводск гооврит».



ГИБДД составила в отношении 45-летнего водителя «Вольво», допустившего падении груза, административные материалы. В частности, за вождение с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков, отсутствие противооткатов, нарушение правил перевозки грузов, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, несоблюдение требований об обязательном страховании и неуплату штрафа в срок.

Фото: читательница портала и Госавтоинспекция Карелии