07 февраля 2020, 20:16
Водителя грузовика оштрафовали за вывалившиеся на дорогу камни
45-летний водитель «Вольво» потерял часть груза на дороге в Педасельге
Инцидент произошел в деревне Педасельга в Прионежском районе. На перекрестке дорог, ведущих в Педасельгу и Ладву, из грузовика упали камни.
«Вот так у нас возят камни (Педасельга, перекресток). Хорошо никого не убило»,
- написала читательница портале «Петрозаводск гооврит».
ГИБДД составила в отношении 45-летнего водителя «Вольво», допустившего падении груза, административные материалы. В частности, за вождение с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков, отсутствие противооткатов, нарушение правил перевозки грузов, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, несоблюдение требований об обязательном страховании и неуплату штрафа в срок.
Фото: читательница портала и Госавтоинспекция Карелии