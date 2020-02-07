СМИ назвали имя мужчины, подозреваемого в даче взятки Кайдалову

В деле о коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск», оказались замешаны экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов, замдиректора по строительству бюджетного учреждения «Аэропорт «Петрозаводск» Игорь Волчек и петербуржец Сергей Фурсов.

По сообщению «Столицы на Онего», 23 декабря 2019 года аэропорт заключил госконтракт на 11 миллионов с участником конкурса на строительство площадки для спецтранспорта предприятия – компанией «СК Петроград». Учредителем и гендиректором фирмы является Фурсов. Одним из членов комиссии был замгендиректора аэропорта по строительству Волчек.

По информации журналистов, именно силовое задержание Фурсова после, предположительно, передачи взятки Кайдалову попало в объектив камеры торгового центра на Мерецкова.

Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на Мерецкова. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре был задержан заместитель директора аэропорта. Уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере пока что возбуждено в отношении замдиректора. По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда, приемку и оплату работ. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о мере пресечения.

Глава Карелии назвал произошедшее «настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики». Также Артур Парфенчиков уволил Кайдалова с должности министра. Обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики будет исполнять Дмитрий Кондрашин.

В следственном изоляторе Кайдалов почуствовал себя плохо. Его доставили в БСМП в кардиологическое отделение. Дочь экс-министра опубликовала в «Инстаграме» видео, в котором предположила, что ее отца могли избить.