07 февраля 2020, 18:54
Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в России
По сообщению СМИ, в результате жесткой посадки в Татарстане погиб Айрат Хайруллин
На борту потерпевшего крушение в Татарстане вертолета находились три человека.
По сообщению «Известия», ссылающихся на Telegram-канал «112», депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб, двое, по предварительным данным, выжили.
Связь с вертолетом была потеряно примерно в 28 км от Казани. По данным МЧС, частный вертолет произвел жесткую посадку в шести километрах от берега акватории Куйбышнвского водохранилища.
Фото: rbc.ru