Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в России

На борту потерпевшего крушение в Татарстане вертолета находились три человека.

По сообщению «Известия», ссылающихся на Telegram-канал «112», депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб, двое, по предварительным данным, выжили.

Связь с вертолетом была потеряно примерно в 28 км от Казани. По данным МЧС, частный вертолет произвел жесткую посадку в шести километрах от берега акватории Куйбышнвского водохранилища.

Фото: rbc.ru