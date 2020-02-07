07 февраля 2020, 18:45
Происшествия

В российском городе тело младенца сдали в переработку мусора

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства

Тело младенца с плацентой и пуповиной было обнаружено 5 февраля при сортировке мусора в Тюмени.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства матерью новорожденного. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает обласной СК.

По сообщению «Нашей газеты», работники завода, где был обнаружен мертвый ребенок, остановили конвейерную ленту и сообщили в правоохранительные органы.

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Тюмень
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