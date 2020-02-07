Суд отправил в колонию опасного грабителя, нападавшего на женщин

В Петрозаводске суд приговорил грабителя к 5 годам 5 месяцам колонии особого режима. Поводом стало то, что опасный рецидивист нападал на женщин.

Так, в феврале прошлого года у входа в магазин он выхватил у прохожей сумку с 9 тысячами рублей. На следующий день он напал на 83-летнюю женщину в подъезде жилого дома. Мужчина вырвал из рук пенсионерки сумку и попытался снять золотое кольцо. Однако женщина оказала ему сопротивление. Добычей грабителя стала сумка, в которой лежали 250 рублей, рассказали в прокуратуре.

В суде грабитель пытался представить ситуацию таким образом, что на преступления его толкнули голоса. Однако судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у него отклонений в психике. Однако выявила у него синдром зависимости от употребления алкоголя средней стадии и симуляцию.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказания за аналогичные грабежи.