Автомобиль травмировал женщину на «зебре» в Петрозаводске

Сегодня в 11.35 в районе перекрестка пр. Первомайский – ул. Разина водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, 1962 года рождения, получила травмы»,

– говорится в сообщении.

Момент ДТП зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк».

Госавтоинспекция просит пешеходов быть внимательными при переходе дороги и напоминает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Во время перехода необходимо постоянно контролировать обстановку на дороге!

Водителям следует выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя остановиться перед пешеходным переходом и пропустить пешехода.