В Карелии директор фирмы украл 46,5 млн рублей и потратил в казино
Костомукшский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора частной фирмы, который за четыре года похитил внушительную сумму – 46,5 млн рублей.
Директор ООО «ТОИР» указывал в бухгалтерских документах не соответствующие действительности сведения о выполненных работах ООО «ТОИР» для ООО «КЭМП» по договору подряда, умышленно завышая стоимость работ.
Похищенные средства мужчина переводил на свой расчетный счет, а затем тратил в интернет-казино.
Приговором суда руководитель организации признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
С учетом полного признания вины и рассмотрения дела в особом порядке подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также судом с виновника в пользу ООО «КЭМП» взыскана сумма ущерба в размере 46,5 млн руб. Приговор суда не вступил в законную силу.