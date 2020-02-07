В Карелии директор фирмы украл 46,5 млн рублей и потратил в казино

Костомукшский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора частной фирмы, который за четыре года похитил внушительную сумму – 46,5 млн рублей.

Директор ООО «ТОИР» указывал в бухгалтерских документах не соответствующие действительности сведения о выполненных работах ООО «ТОИР» для ООО «КЭМП» по договору подряда, умышленно завышая стоимость работ.

Похищенные средства мужчина переводил на свой расчетный счет, а затем тратил в интернет-казино.

Приговором суда руководитель организации признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

С учетом полного признания вины и рассмотрения дела в особом порядке подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также судом с виновника в пользу ООО «КЭМП» взыскана сумма ущерба в размере 46,5 млн руб. Приговор суда не вступил в законную силу.