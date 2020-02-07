14-летний мальчик пропал в Петрозаводске

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Левшин Александр Вадимович, 2005 года рождения, который ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает МВД по РК.

На вид подростку около 14 лет, волосы прямые темно-русые, рост 155 сантиметров. Был одет в пуховую куртку сине-красного цвета с пиксельным принтом, черные спортивные брюки, на голове темно-синяя вязаная шапка. Молния на ботинках сломана, ботинки раскрыты.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-911-409-26-96, +7(8142)73-91-54, 02 (с мобильного - 102).