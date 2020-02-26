Карельские приставы искали сбежавшую с ребенком женщину по всей стране

В Петрозаводске в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство, в рамках которого из семьи требовалось изъять ребенка и передать органам опеки.

По решению суда оба родителя были ограничены в правах.

« В скором времени они развелись и взыскатель в отношении отца отозвал исполнительный лист, так как ребенок находился по месту проживания матери. Мать начала скрываться и разъезжать по всей стране, поэтому была объявлена в исполнительный розыск»,

- сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Женщину видели в Махачкале, затем в Пятигорске и Кисловодске, где она решила начать новую жизнь. Она общалась с приставами по электронной почте и мессенджер. Вскоре она сообщила, что вышла замуж и живет с новым мужем и детьми в хорошей квартире. В качестве доказательства мать прислала фотографии ухоженного ребенка и ее нового места проживания.

Карельские приставы связались с коллегами из Ставропольского края, которые обратились к представителям органов опеки Кисловодска. Они посетили женщину, убедились, что ребенок проживает в хороших условиях, учится в школе, сыт и ухожен. А женщина изменила образ жизни и ребенку ничего не угрожает. В итоге Петрозаводский городской суд изменил свое решение и оставил ребенка с матерью. Родительские права женщины были восстановлены.