Более двухсот женщин в Карелии отказались от аборта после консультации

В 2019 году 209 женщин (22% от всех обратившихся в женскую консультацию) после консультирования отказались от намерения искусственно прерывать беременность и решились на рождение ребенка. Такую статистику приводит пресс-служба Минздрава РК.

Как отметили в ведомстве, в Республиканском перинатальном центре, Родильном доме им. К.А. Гуткина, Городской поликлинике №4 проводится работа по оказанию медико-психологической помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Женщин информируют о вреде абортов, особенно при первой беременности, о безопасной и эффективной контрацепции, консультируют по вопросам сохранения здоровья. Обязательным условием является УЗИ с демонстрацией сердечной деятельности плода.

В женских консультациях также проводятся дни открытых дверей, напомнили в Минздраве.