Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево в Карелии

ДТП с пострадавшим произошло в минувшую пятницу в Лахденпохском районе Карелии, сообщает Госавтоинспекция республики.

По информации автодорожного ведомства на автодороге подъезд к поселку Хийтола, 2 км (+ 800 метров) в 07:15 водитель (57-летняя женщина), управляя автомашиной «Рено Дастер», не справилась с управлением и совершила съезд с дорожного полотна в кювет с последующим наездом на препятствие в виде дерева.

«На месте ДТП медицинская помощь не оказывалась, в последующем пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение»,

– говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали, что в этот же день автомобиль вылетел с трассы в Прионежском районе республике. Подробнее здесь.