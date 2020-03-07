Улицу Петрозаводска назвали в честь финна, спасшего в Разливе Ленина

Журналист Александр Тихий обнаружил, что каждый день ходит по улицам расстрелянных людей. Многие из них финны, избежавшие казни в Суоми. Ранее мы опубликовали материал об улице Гюллинга и Ровио. Сегодня мы публикуем в рубрике «По-Тихому» видеозарисовку об улице Шотмана.

Родившийся в финской рабочей семье под Санкт-Петербургом Александр Шотман был расстрелян в 1937-м году и реабилитирован в 1955-м

Шотман был избран делегатом II учредительного съезда РСДРП, проходившего в Брюсселе и Лондоне летом 1903 года. Интересно, но практически никто из делегатов II съезда кроме самих Ленина, Троцкого и двух близких друзей, Калинина и Шотмана не вошел в Советское правительство после победы большевиков в 1917 году. Остальные погибли, перешли во враждебный лагерь или отошли от политики.

Шотман представлял собой нечастое явление в руководстве пролетарской партии, являясь рабочим от станка и в то же время партийным интеллигентом, достигшим знаний упорным самообразованием, знавшим четыре языка. Он сберег для России Ленина, а потом Ленин, вопреки мнению многих однопартийцев, настоял на независимости Финляндии. Финских цветов у памятника Шотману в Петрозаводске мы что-то не видим.

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.