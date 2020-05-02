Невесту в Карелии выбирали не по лицу, а по блеску самовара

В XIX веке ни одна свадьба не обходилась без сватов. А сваты, прежде всего, смотрели не на невесту, а на то насколько начищен в доме самовар. Об этом в своей авторской рубрике рассказывает журналист Александр Тихий.

Сваты в дом придут за старшей дочерью, младшие дожидались своей очереди. Первое на что посмотрят – на самовар, как он блестит – по золотому блеску сразу было понятно какая хозяйка их избранница. А на лицо девушки взглянут в последнюю очередь. Очень прагматичные предки жили на нашей карельской земле. Да и замуж девушка не спешила, и была ох как разборчива.

Девушку выводили к жениху с накинутым на лицо платком. Сваты приходили разные, а девушка могла жениха даже не знать. Еще одна местная хитрость: под платком могла выходить подменная невеста. У дипломатии сватовства было много хитростей.

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.