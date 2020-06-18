18 июня 2020, 16:22
Общество

Александр Тихий выяснил, о чем говорят мыслители на улице Кирова

Памятник идеологам коммунизма Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу был установлен в честь 40-летнего юбилея Карелии

Памятник идеологам коммунизма Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу был в честь 40-летнего юбилея Карелии

Журналист Александр Тихий нашел памятник в Петрозаводске, который был установлен 60 лет назад к юбилею Карелии.

Когда идет спор о дате образования республики Карелия (подробнее об этом здесь), то многие забывают один задокументированный факт. Советская власть считала, что отсчет надо вести с 1920 года. Это подтверждает дата установки памятника мыслителям, основоположникам марксистской теории Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Открыт он был 10 мая 1960 года в связи с празднованием 40-летия со дня образования Карельской Трудовой Коммуны.

Скульптурная часть памятника выполнена из бронзы. Карл Маркс и Фридрих Энгельс изображены сидящими в свободных позах на скамейке, фигуры слегка повернуты друг к другу. Постамент изготовлен из малинового кварцита в виде усеченной пирамиды из отесанных блоков, которая установлена на прямоугольной подушке, обработанной «под шубу».

Автор: скульптор Е. И. Белостоцкий. Соавторы: Э. М. Фридман, П. Ф. Осипенко.

Подробнее в видеосюжете:

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.

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