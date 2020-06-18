Китайку, Хелену и Пионерку посадили на Голиковке

Возле памятника «Колокол Чернобыля» на Голиковке высадили три сорта яблок, сообщили в пресс-службе мэрии. В петрозаводском парке недалеко от Александро-Невского собора посадили Китайку, Хелену и Пионерку.

Как утверждают специалисты, эти сорта показали высокую устойчивость в городской среде. Посадка яблонь дала старт работам по благоустройству Голиковского парка.

В рамках подготовки к празднованию векового юбилея Карелии в парке вымостят дорожки, установят скамейки и урны, уберут аварийные деревья и выполнят санитарную обрезку. В мае 2020 года уже была проведена фрезеровка 93 пней от ранее снесенных деревьев.

Фото: пресс-центр администрации города