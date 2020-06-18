Еще одну магистраль начали ремонтировать в Петрозаводске

В столице Карелии заметно осложнится дорожное движение. В первую очередь это связано с реконструкцией моста через Неглинку на улице Кирова, а также начавшегося ремонта набережной Варкауса. Компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» начала фрезерование покрытия на Варкауса, рассказали в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы ведутся и на улице Чапаева. А вскоре дорожники приступят к ремонту улицы Калинина и Первомайского проспекта.

На некоторых магистралях ремонт уже завершен. В частности, на Вытегорском и Соломенском шоссе, Лесном проспекте, улицах Гвардейская, Муезерская, Островская и Ватутина.

Фото: пресс-служба администрации города