Роскомнадзор разрешил работу Telegram в России

Роскомнадзор решил снять ограничения на работу Telegram в России, сообщается сегодня на сайте ведомства.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм.

Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков»,

- сообщает Роскомнадзор.

Как пишет РБК, в начале июня Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды». «Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга», — написал Дуров, заявив, что разблокировка Telegram в России позитивно отразилась бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

