Названо количество золотых и серебряных медалистов в Петрозаводске

В этом году городские школы закончили 1656 выпускников. Из них 135 одиннадцатиклассников получили золотые медали, серебряные - 35, сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за коронавируса традиционная торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей «Надежда Петрозаводска» в этом году не состоится. Выпускники столицы Карелии получат награды в школах.

Напомним, в этом году аттестаты о среднем общем образовании и медали «За особые успехи в учении» выдают без учета результатов ЕГЭ. Выпускникам не нужно подтверждать на экзамене освоение образовательной программы высокими баллами по русскому языку и математике.

Фото: пресс-служба администрации города