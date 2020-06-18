18 июня 2020, 15:22
Общество

Парфенчиков завтра выступит перед жителями Карелии

Глава Карелии расскажет, когда республика вернется к нормальной жизни, которую нарушила пандемия коронавируса

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков завтра, в пятницу 19 июня, проведет очередную «прямую линию» в режиме онлайн, сообщает он на своей странице. Тема традиционная – коронавирус.

Друзья, завтра проведу традиционную «прямую линию». Поговорим об эпидсистуации в Карелии, а также о мерах, принимаемых для безопасного возвращения республики к обычной жизни»,

– говорится в сообщении.

Начало трансляции в 13.00. Присоединится к «прямой линии» можно здесь.

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артур парфенчиков
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