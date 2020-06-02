02 июня 2020, 18:45
Общество

Тайные знаки масонов найдены в Петрозаводске

Расшифрован смысл пирамиды, которая была установлена на набережной в карельской столице

Журналист Александр Тихий нашел в Карелии знаки, тайной организации, которая была создана в западной Европе. По его словам, модное увлечение тайными обществами в нашу республику завез Петр I.

В карельской столице на проспекте Карла Маркса – бывшей улице Английской – из каждого окна звучали гимны на английской и галландском языках. Их распевали масоны, которые полюбили Петрозаводск.

Масонство представлено в Карелии несколькими артефактами. Во-первых, это пирамида в месте начала «Осударевой дороги» – поселок Нюхча в Белом море. Во вторых, место, куда дотянули «Осудареву дорогу» – поселок Повенец Медвежьегорского района. И, в третьих, на набережной Петрозаводска.

Масонство – движение, появившееся в 1717 году в виде тайного общества. Оно берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI – начале XVII века. Основной версией происхождения масонства считается версия о происхождении от средневековых строительных гильдий каменщиков, однако существуют теории о более древнем происхождении масонства, начало которого выводится от орденов тамплиеров или – в других версиях – от ордена розенкрейцеров.

Масонство в России появилось в середине XVIII века. Основателями масонства в России часто называют Петра I и его соратников Франца Лефорта и Патрика Гордона. Эта версия, однако, не имеет документального подтверждения. Широкое распространение масонства в России началось с основания нескольких лож генералом русской службы Джеймсом Кейтом в 1740-х годах. Первоначально большинство членов русских лож были иностранцами – офицерами на русской службе или купцами, но вскоре стало расти и число масонов, русских по рождению.

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.

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