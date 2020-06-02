В мэрии нашли объяснение незначительному росту стоимости овощей

В Петрозаводске состоялись очередные рейды по магазинам и торговым центрам. Контролеры проверили цены на основные группы товаров, проследили за соблюдением требований, действующих в условиях распространения коронавируса, «масочным режимом», ограничением численности покупателей, дезинфекцией.

2 июня ревизоры проинспектировали небольшие сетевые магазины и торговые объекты. Как сообщает пресс-служба мэрии, мониторинг цен показал незначительный рост стоимости некоторых овощей (картофель, морковь, свекла). В администрации объяснили повышение цен поступлением продукции свежего урожая.

«Стоимость других овощей (томатов, огурцов), наоборот, упала в связи с началом летнего сезона», - сообщили в пресс-службе администрации. Проверка магазинов не выявила нарушений.