На онлайн-карте появились адреса выздоровевших жителей Петрозаводска

На обновленной онлайн-карте, показывающей распространение коронавируса по Карелии, на территории Петрозаводска появились первые зеленые отметки. Это адреса пациентов, которые вылечились от Covid-19.

Так, выздоровевшие люди есть в районе Октябрьского проспекта, на Древлянке, Кукковке, Голиковке.

Напомним, всего, по данным на утро 2 мая, в карельской столице 61 зараженный коронавирусом. За последние сутки болезнь диагностирована еще у одного человека.