19 мая 2020, 17:14
Общество

Голова памятника Ленину раскололась, упав на карельскую землю

Судьба монумента, высеченного в Петрозаводске по модели скульптора Матвея Манизера, оказалась непростой

Журналист Александр Тихий вспоминает непростую судьбу памятника Ленину, который установлен в центре карельской столицы.

18 июля 1930 года Карельский совет профсоюзов принял решение о сборе средств на сооружение в Петрозаводске памятника Владимиру Ильичу Ленину. Сбор средств шел во всех уголках Карелии. Торжественное открытие памятника состоялось 7 ноября 1933 года.

Монумент вождю мирового пролетариата был установлен в центре одноименной площади (бывшей Круглой). Фигура Владимира Ильича Ленина высечена из серого карельского гранита по модели скульптора Матвея Генриховича Манизера. Многотонные каменные блоки были доставлены с острова Гольцы (Пудожский район).

Во время Великой Отечественной войны памятник был частично разрушен оккупантами. После освобождения Петрозаводска он был восстановлен, верхняя часть фигуры была заново высечена под руководством автора. 16 декабря 1945 года памятник был вновь открыт, но без ЧП не обошлось.

Подробнее об этом в видеосюжете:

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.

 

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