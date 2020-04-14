Место, помогающее забеременеть, обнаружено в Петрозаводске

Журналист Александр Тихий нашел в Петрозаводске магическое место, пройдя через которое женщины в скором будущем могут забеременеть.

Это скульптура из города-побратима Мо и Рана (Норвегия), установленная в 2001 году. Авторами произведения являются Ингюн Далин и Бенте Стремснес Хейен. Скульптура выполнена по законам духовной практики индуизма.

Подтверждением тому служат базовые женские цвета: цвет свадхистана – у женщин этот цвет отвечает за сексуальное здоровье и эмоциональную составляющую. Цвет желтой чакры, отвечающий за энергетический центр. И зеленый цвет – чакра Анахата, которая тоже больше развита у женщин. Люди с развитой зеленой чакрой могут любить, они открыты миру. Эти чакры помогают женщинам продолжать род.

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.