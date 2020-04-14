14 апреля 2020, 20:32
Приезжающих в Карелию из Петербурга и Москвы отправят на самоизоляцию
Гости из двух столиц и Мурманской области должны будут сообщить о своем прибытии на горячую линию Минздрава
На фоне пандемии коронавируса и продления всеобщего режима самоизоляции глава республики установил особые требования для гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей, которые приедут в Карелию.
По распоряжению Артура Парфенчикова, всем приезжающим из этих регионов необходимо сообщать о своем прибытии на горячую линию Министерства здравоохранения по номеру: 8-800-201-06-57.
Гости должны обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Мера не распространяется на тех, кто приехал в Карелию в служебную командировку.