08 марта 2020, 13:46
Общество

Лучшие невесты Карелии выходили замуж за удачливых ловцов жемчуга

Уникальную карельскую традицию вспомнил журналист Александр тихий в Международный женский день

Журналист Александр Тихий подготовил оригинальное поздравление к 8 марта. В его основу лег старинный свадебный ритуал. Он был в ходу, когда в Карелии еще добывали речной жемчуг, славившийся не только по всему Поморью, но и далеко за его пределами. Его поставщиком являлась пресноводная жемчужница (Margaritana margaritifera).

Именно с помощью жемчуга, говорит Тихий, проверяли будущего жениха. Подробнее об этом в видеозарисовке, которую мы публикуем в авторской рубрике «По-Тихому».

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.

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