Андрей Мазуровский поздравил женщин Карелии с 8 Марта

Милые, прекрасные женщины!

От всей души поздравляю вас с самым радостным весенним праздником 8 Марта!

Именно вы являетесь главным богатством страны, ее опорой. Ваша самоотверженность, отзывчивость, невероятная душевная сила и стойкость вызывают восхищение у нас, мужчин. Примите слова признательности за вашу теплоту, терпение, за ваш труд на благо семьи, на благо нашей страны! Наравне с мужчинами вы добиваетесь успеха во многих сферах, но при этом остаетесь олицетворением добра, красоты, гармонии и уюта.

Пусть сбудутся все ваши надежды, исполнятся планы! Пусть родные и близкие окружат вас заботой и любовью, поддержат во всех начинаниях!

Здоровья вам, дорогие мои, и безграничного счастья!

Ваш

Андрей Мазуровский