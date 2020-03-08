08 марта 2020, 09:47
Андрей Мазуровский поздравил женщин Карелии с 8 Марта
Пусть родные и близкие окружат вас заботой и любовью, поддержат во всех начинаниях
Милые, прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас с самым радостным весенним праздником 8 Марта!
Именно вы являетесь главным богатством страны, ее опорой. Ваша самоотверженность, отзывчивость, невероятная душевная сила и стойкость вызывают восхищение у нас, мужчин. Примите слова признательности за вашу теплоту, терпение, за ваш труд на благо семьи, на благо нашей страны! Наравне с мужчинами вы добиваетесь успеха во многих сферах, но при этом остаетесь олицетворением добра, красоты, гармонии и уюта.
Пусть сбудутся все ваши надежды, исполнятся планы! Пусть родные и близкие окружат вас заботой и любовью, поддержат во всех начинаниях!
Здоровья вам, дорогие мои, и безграничного счастья!
Ваш
Андрей Мазуровский