Боднарчук и Мирошник поздравляют женщин с 8 марта
Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем! Этот праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества, он наполнен особым радостным настроением и теплотой.
Спасибо вам за трудолюбие, энергию, за ваше умение делать мир ярче и добрее! Отдельные слова признательности женщинам-ветеранам, которые героически защищали страну в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу и восстанавливали страну.
Милые женщины, желаем вам здоровья, мира и благополучия! Пусть удача сопровождает вас в делах, а любовь и тепло живёт в ваших домах и семьях! Будьте счастливы!
С праздником!
Глава Петрозаводского городского округа
Ирина Мирошник,
Председатель Петрозаводского городского Совета
Геннадий Боднарчук