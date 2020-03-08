Боднарчук и Мирошник поздравляют женщин с 8 марта

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем! Этот праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества, он наполнен особым радостным настроением и теплотой.

Спасибо вам за трудолюбие, энергию, за ваше умение делать мир ярче и добрее! Отдельные слова признательности женщинам-ветеранам, которые героически защищали страну в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу и восстанавливали страну.

Милые женщины, желаем вам здоровья, мира и благополучия! Пусть удача сопровождает вас в делах, а любовь и тепло живёт в ваших домах и семьях! Будьте счастливы!

С праздником!

Глава Петрозаводского городского округа

Ирина Мирошник,

Председатель Петрозаводского городского Совета

Геннадий Боднарчук