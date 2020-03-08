Поздравляем с 8 марта: радости, оптимизма и светлого взгляда на жизнь

Дорогие наши читательницы!

Редакция портала «Петрозаводск говорит» сердечно поздравляет вас с 8 Марта – долгожданным праздником Весны и Любви!

Мы очень благодарны вам за то, что вы удостаиваете наш сайт вашим вниманием. Со своей стороны, стараемся обеспечить вас оперативной, достоверной, выверенной информацией, дать вам пищу для размышлений, помочь разобраться в сложных ситуациях, развлечь вас. Надеемся, что мы и впредь будем вместе.

Желаем вам много радости, оптимизма, светлого взгляда на жизнь! Пусть радуют вас ваши дети, внуки и правнуки! И пусть вас всегда окружают достойные мужчины, которые защитят вас от всех бед и невзгод!

С праздником!