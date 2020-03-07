Минздрав Карелии открыл для медиков «горячую линию» по коронавирусу

Минздравом Карелии организована горячая линия для медицинского персонала по вопросам оказания медицинской помощи при подозрении на коронавирусную инфекцию, сообщает на своей странице руководитель министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков

Горячая линия организована на базе Республиканской инфекционной больницы. Телефон 8-8142- 44-51-01.

11 марта планируется запустить онлайн – консультацию для медицинских организаций Республики Карелия по оказанию медицинской помощи при коронавирусе.

Для населения республики Карелия доступна горячая линия Минздрава России: телефон 8-800-201-06-57.

Напомним, ранее Охлопков рассказал, куда на обсервацию будут отправлять граждан, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV. Добавим, что в России сегодня выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Подробнее об этом здесь.