Главную магистраль Кукковки назвали в честь расстрелянного финна

Журналист Александр Тихий обнаружил, что каждый день ходит по улицам расстрелянных людей. Многие из них финны, избежавшие казни в Суоми. Ранее мы опубликовали материал об улице Гюллинга. Сегодня мы публикуем в рубрике «По-Тихому» видеозарисовку об улице Ровио.

Густав Ровио приговорен к расстрелу в 1938 году. А в 1917 году, будучи начальником полиции Гельсингфорса, скрывал на своей квартире Ленина.

Главная улица Кукковки названа в честь Густава Ровио, а в 30-е годы в его честь называлось самое оживленное место в Петрозаводске - это нынешний стадион «Юность». Посмотрите на фотографию Петрозаводского стадиона 30-х годов. Здесь петрозаводчане играют в живые шахматы. Конь – это понятно, что конь, солдат с винтовкой - пешка, (лежит винтовка на земле, значит, он убит), а боец с пулеметом – это ладья. Это было не просто спортивное место, здесь праздновали революционные даты, и как же было не назвать стадион именем Ровио, человека, спасавшего Ленина от Временного правительства.

Гюллинг, Шотман, Ровио – славные имена красных финнов, неустанно трудившихся на территории советской Карелии, и закончивших жизнь на расстрельном полигоне «Коммунарка»

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.